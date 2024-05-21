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Erzurum'un yaylalarında bahar esintisi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 10:58
Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü yaylaları buram buram çiçek kokusu ve doğal gölleriyle insanlara baharın güzelliklerini sunuyor.
Erzurum’un yaylalarında bahar esintisi
Erzurum'un yaylalarında bahar esintisi
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