23 Mayıs 2024, Perşembe
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Erzurum'da korkunç olay! Tartıştığı babasını silahla öldürdü
Son dakika haberine göre Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.