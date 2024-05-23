Erzurum'da korkunç olay! Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Son dakika haberine göre Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.