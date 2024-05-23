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Erzurum'da korkunç olay! Tartıştığı babasını silahla öldürdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 09:51
Son dakika haberine göre Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.
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