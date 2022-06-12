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Erzurum'da kan donduran olay! Su borusu patladı... Kazıda ortaya çıkanlar şoke etti

İHA
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Giriş: 12.06.2022 12:12
Son dakika haberi.... Erzurum'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Su borusundaki patlak için yapılan kazıda ortaya çıkanlar panik yaşattı. Hemen ekiplere haber verildi. Bakın neler çıktı…
Su borusu patladı! Ortaya çıkanlar kan dondurdu SU BORUSU PATLADI! ORTAYA ÇIKANLAR KAN DONDURDU

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Su borusu patladı! Kazıda ortaya çıkanlar...
Su borusu patladı! Kazıda ortaya çıkanlar...
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