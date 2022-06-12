Erzurum'da kan donduran olay! Su borusu patladı... Kazıda ortaya çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi.... Erzurum'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Su borusundaki patlak için yapılan kazıda ortaya çıkanlar panik yaşattı. Hemen ekiplere haber verildi. Bakın neler çıktı…

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