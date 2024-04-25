25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Erciş'te kenger bitkisine yoğun ilgi! Ailelerin geçim hastaların şifa kaynağı

Erciş'te kenger bitkisine yoğun ilgi! Ailelerin geçim hastaların şifa kaynağı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 09:22
Van’ın Erciş ilçesinde baharın gelişi ile beraber dağlarda doğal olarak yetişen kenger bitkisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger bitkisi, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bodrum katında korkutan yangın!
Bodrum katında korkutan yangın!
Kenger bitkisine yoğun ilgi!
Kenger bitkisine yoğun ilgi!
Bakkaldaki yangın paniğe neden oldu
Bakkaldaki yangın paniğe neden oldu
Yılmaz’ın ölüm nedeni ne? Ailesi açıkladı
Yılmaz'ın ölüm nedeni ne? Ailesi açıkladı
7 ilde DEAŞ’a darbe!
7 ilde DEAŞ'a darbe!
Tarihi Kız Kalesi’nin hikayesi
Tarihi Kız Kalesi’nin hikayesi
Gençlik şühedanın izinde!
Gençlik şühedanın izinde!
Marmara Denizi’nde cansız beden bulundu!
Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu!
67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı!
67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı!
Mardin’deki yangında 2’si bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Mardin'deki yangında 2'si bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Avcılar’da metrobüste yangın!
Avcılar'da metrobüste yangın!
On binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!
On binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!
Daha Fazla Video Göster