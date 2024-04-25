Erciş'te kenger bitkisine yoğun ilgi! Ailelerin geçim hastaların şifa kaynağı

Van’ın Erciş ilçesinde baharın gelişi ile beraber dağlarda doğal olarak yetişen kenger bitkisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger bitkisi, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN