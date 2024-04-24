Emsal nafaka kararı! Mahkeme kocanın tek seferlik nafaka ödemesine hükmetti

Aile mahkemesi boşanmada davasında nafakayla ilgili emsal bir karara imza attı. İki ay evli kalan kocanın tek seferlik nafaka ödemesine hükmedildi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan avukat Nurak Evci anlattı.

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