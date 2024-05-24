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Elini yıkarken sulama kanalına düştü! 17 yaşındaki genç akıntıya kapılıp kayboldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.05.2024 23:28
Adana'nın Seyhan ilçesinde elini yıkarken sulama kanalına düşen 17 yaşındaki erkek çocuğu akıntıya kapılarak kayboldu.
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