22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara çarptı! 16 yaşındaki sürücünün yaptığı kaza kameralara yansıdı
Kaza, saat 17.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aslantaş Sokak ile Köprülü Sokak arasında meydana geldi. B.K. idaresindeki Volta marka 41 ATH 027 plakalı elektrikli araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. Kazanın şiddetliyle F.A. ile F.Ç. isimli kadınlar yaralandı, araç ise yaklaşık 15 metre sürüklenerek yan yattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadınlardan F.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 16 yaşındaki B.K'nın ise polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Kazanın ardından yan yatan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.