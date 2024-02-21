21 Şubat 2024, Çarşamba
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Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu
Kaptan Andreevo'nun gümrük memurları tarafından Türkiye'den ülkeye giren tırlarda yapılan 3 ayrı incelemede ilk olay, Türk plakalı bir kamyonun kontrol noktasına gelmesiyle ortaya çıktı. Türk vatandaşı olan şoför, Türkiye'den İngiltere'ye taşınan tekstil ve mobilya ürünlerine ilişkin düzenli belgeleri ibraz ederken kamyonda, beyan edilen mallar arasında altı metal dolapta yabancı tüketim vergisi etiketli 71 bin 500 kutu sigara bulundu. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 235 bin euro olduğu öğrenildi.