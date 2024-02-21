21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu

Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2024 15:12
Kaptan Andreevo'nun gümrük memurları tarafından Türkiye'den ülkeye giren tırlarda yapılan 3 ayrı incelemede ilk olay, Türk plakalı bir kamyonun kontrol noktasına gelmesiyle ortaya çıktı. Türk vatandaşı olan şoför, Türkiye'den İngiltere'ye taşınan tekstil ve mobilya ürünlerine ilişkin düzenli belgeleri ibraz ederken kamyonda, beyan edilen mallar arasında altı metal dolapta yabancı tüketim vergisi etiketli 71 bin 500 kutu sigara bulundu. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 235 bin euro olduğu öğrenildi.
İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi
İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi
Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu
Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu
Sokak üzerindeki araçları tek tek çizdi
Sokak üzerindeki araçları tek tek çizdi
Sultanahmet’te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Küresel ısınma leylekleri de etkiledi
Küresel ısınma leylekleri de etkiledi
Galata bakır alemine kavuştu! A Haber havadan görüntüledi
Galata bakır alemine kavuştu! A Haber havadan görüntüledi
Bağcılar’da 350 bin liralık hırsızlık kamerada
Bağcılar'da 350 bin liralık hırsızlık kamerada
Şişli’de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi
Şişli'de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi
Yaban hayatı drone kamerasında
Yaban hayatı drone kamerasında
Milli muharip uçak KAAN gökyüzünde!
Milli muharip uçak KAAN gökyüzünde!
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak
Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir’de yakalandı
Daha Fazla Video Göster