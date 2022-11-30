Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler! Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını biberonla besliyor

Elazığ'da yaşayan bir kişi, sokakta donmak üzereyken bulduğu 7 köpek yavrusunu evinde mama ve biberonla süt vererek besliyor. Köpek yavrularını ölmekten kurtaran Murat Gündüz, “Tüm insanlara sesleniyorum, hayvanları lütfen sevelim, koruyalım. Onları ölüme terk etmeyelim çünkü bunlar Allah'ın bize bahşetmiş olduğu güzellikler." dedi.