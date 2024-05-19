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Elazığ’da aç kalan tilkiler şehre indi

İHA
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Giriş: 19.05.2024 12:01
Edinilen bilgiye göre, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Harput Mahallesi’ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilkiler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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