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Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 18:08
Malatya’da, ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı.
Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı
Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı
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