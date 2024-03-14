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Ehliyeti olanlara yenileme uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 13:59
2016 yılından önce alınan "b" sınıfı ehliyetler için yenileme uyarısı yapıldı. 2025 yılına kadar ehliyetini yenilemeyenler cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Ehliyeti olanlara yenileme uyarısı
Ehliyeti olanlara yenileme uyarısı
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