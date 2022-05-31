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Edirne'de arkadaş vahşeti! Başına piknik tüpüyle vurarak yaraladı

DHA
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Giriş: 31.05.2022 15:55
Edirne'nin Keşan ilçesinde M.B., tartıştığı arkadaşı Göksel Paçaman'ı (39) başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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