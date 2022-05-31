31 Mayıs 2022, Salı
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Edirne'de arkadaş vahşeti! Başına piknik tüpüyle vurarak yaraladı
Edirne'nin Keşan ilçesinde M.B., tartıştığı arkadaşı Göksel Paçaman'ı (39) başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.