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Edanur'un öldüren İBB ihmaline soruşturma! Parkta nasıl önlem alınmalıydı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 11:40
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB'nin açtığı yağmur suyuyla dolu çukurda boğularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki hayatını kaybeden Edanur soruşturmasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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