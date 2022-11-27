27 Kasım 2022, Pazar
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Düzce'de hasarlı binalar tahliye edildi
5. 9'luk depremle sarsılan Düzce’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 06.57'de de yeni bir artçı sarsıntı yaşandı. 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı bölgede paniğe yol açtı. Peki o anda neler yaşandı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.