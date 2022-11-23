23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düzce depreminin şiddetini en net yansıtan görüntüler!

Düzce depreminin şiddetini en net yansıtan görüntüler!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 11:32
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Deprem anı ve o anlarda yaşanan büyük panik de kaydedildi. Düzce'de bir iş yerinde kaydedilen deprem anı görüntüsü dehşeti gözler önüne serdi.Görüntüde depremin şiddetiyle market rafları yere devriliyor.
Düzce depreminin şiddetini yansıtan görüntüler!
Düzce depreminin şiddetini yansıtan görüntüler!
Sokakta deprem paniği kamerada
Sokakta deprem paniği kamerada
Depremde Düzce adliye binasında hasar oluştu
Depremde Düzce adliye binasında hasar oluştu
THY pilotundan alkışlanacak hareket!
THY pilotundan alkışlanacak hareket!
Cinnet getiren koca dehşet saçtı!
Cinnet getiren koca dehşet saçtı!
Haber nöbetinde deprem korkusu
Haber nöbetinde deprem korkusu
Düzce depreminin inanılmaz anları kamerada!
Düzce depreminin inanılmaz anları kamerada!
Düzce depremine papağanın tepkisi kamerada
Düzce depremine papağanın tepkisi kamerada
İstanbul’da kuraklık alarmı!
İstanbul’da kuraklık alarmı!
’Reza haberler çıkarsa intihar ederim’
'Reza haberler çıkarsa intihar ederim'
A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı
A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Daha Fazla Video Göster