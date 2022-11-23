Düzce depreminin şiddetini en net yansıtan görüntüler!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Deprem anı ve o anlarda yaşanan büyük panik de kaydedildi. Düzce'de bir iş yerinde kaydedilen deprem anı görüntüsü dehşeti gözler önüne serdi.Görüntüde depremin şiddetiyle market rafları yere devriliyor.