Dünyanın yedi harikasında biri dondu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Niagara Şelalesi, kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. Dünyanın yedi harikasından biri olan bu şelaleler, 1911 yılında da donmuştu.

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