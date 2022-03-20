Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray'da yapıldı! Tam 10 bin 500 yıllık

Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'da yeni bir keşif yapıldı. 10 bin 500 yıl önce dünyanın ilk beyin ameliyatının Aksaray'da yapıldığı tespit edilirken kadının operasyondan sonra 10 gün daha yaşadığı bilimsel olarak kanıtlandı.