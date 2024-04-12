Dünyanın en iyi 2. kuzu Yemeği Cağ Kebabı! İşin ustasından lezzet tüyoları A Haber'de

Erzurum'a özgü cağ kebabı dünyanın en iyi kuzu yemekleri arasında ikinci oldu. Sözü A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğu Cağ kebabı ustası Muammer Tanhaş kebabın lezzet tüyolarını aktardı. İşte detaylar…

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