23 Kasım 2022, Çarşamba
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Dünyada tek! Burdur’da Medusa mozaiği kış şartlarından korunacak
Burdur'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti bu yıl 18 bin kişiyi ağırlandı. Ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken, her yıl mayıs ayında ziyarete açılıp, kış mevsiminde üzeri örtülen Medusa mozaiği oldu. Mozaik, bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için üzeri örtülerek muhafaza edilecek.