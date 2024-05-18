Dünya müzeler günü! Türkiye'nin en çok ilgi gören müzesi Gaziantep'te

Bugün dünya Müzeler Günü. Türkiye'nin en çok ilgi gören Gaziantep'teki Zeugma Müzesi her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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