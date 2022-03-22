22 Mart 2022, Salı
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Dünya bu kuzuyu konuşuyor! Binlerce kişi kuzuyu görmek için sıraya girdi!
İngiltere'de dünyaya gelen kuzu, ülkede heyecan yarattı. Ziyaretçiler bu kuzuyu görebilmek için çiftliğin yolunu tutuyor hatta saatlerce sıra bekliyor. Çiftlik sahibi ise bu ilgiden memnun olduğunu belirterek '25 yıllık hayatımda bunu sadece ikinci kez gördüm' dedi.