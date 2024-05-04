04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Düğün magandaları yine sahnede: Yolu kapattılar, havaya ateş açtılar
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, düğün konvoyu düzenlendiği sırada araçlardan inerek trafiği durduran kişiler, ellerindeki tabancalarla havaya ateş açtı. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. İşte o anlar...
Olay, saat 15.30 sıralarında Ufuktepe Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, gelin almaya gitmek için konvoy oluşturan erkek tarafı, yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şüpheliler daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.