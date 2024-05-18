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Duayen sunucu Erkan Yolaç'ı kaybettik! 89 yaşında hayatını kaybeden Erkan Yolaç yarın toprağa verilecek

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.05.2024 14:02
Televizyonda sunduğu “Evet-Hayır” yarışmasıyla bir döneme damga vuran Erkan Yolaç vefat etti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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