09 Mayıs 2024, Perşembe
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Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” kazası kamerada: Araçların arasında geçti kendini yerde buldu
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” atarak seyreden bir motosikletli, önünde bulunan bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen gencin yaralı olarak kıl payı kurtuldu. Yaşanan feci kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.