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Dolandırıcılık yöntemi: kargo tuzağı

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Giriş: 02.12.2023 14:10
Son dönemlerde telefon dolandırıcıları bu kez de cep telefonlarına mesaj göndererek birçok kişiyi mağdur ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu ile konuğu aktardı.
Dolandırıcılık yöntemi: kargo tuzağı
Dolandırıcılık yöntemi: kargo tuzağı
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