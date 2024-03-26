Doğu’ya kış geri geldi! Hakkari'de kar kalınlığı 2 metreyi buldu

İlkbahara girmemize rağmen yurdun bazı kesimlerinde kışı aratmayan görüntüler yaşanıyor. Doğu Anadolu’da birçok noktada kar ve tipi etkili oldu. Çok sayıda yol ulaşıma kapandı. İşte yurdun doğusunda kar manzaraları...

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