19 Aralık 2021, Pazar
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Doğu kar altında! İşte yurttan kar manzaraları
Kar yağışı yurt genelinde gece de etkili oldu. Bazı karayollarda ağır tonajlı araçların geçişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmedi. Mahsur kalan araçlar güçlükle kurtarıldı. Doğu anadolu'da kar yağışı etkisini artırdı. bölgede kar kalınlığı yer yer bir metreyi geçti. Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.