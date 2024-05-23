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Doğa insana ders veriyor | 1 aylık yağış 1 saate yağdı! Hortum yık geçti, Kıyamet Buzulu’ndan kötü haber

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.05.2024 10:32
Polonya'da da sağanak ve dolu hayatı felç etti. Bir ayda yağması gereken yağış, bir saatte yağdı. Yollar ve binalar su altında kaldı. ABD'nin Iowa eyaletinde etkili olan hortum büyük yıkıma yol açtı. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı bir kasaba adeta yerle bir oldu. Küresel ısınma tehdidi büyürken bilim adamları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Batı Antartika'da yer alan ve "Kıyamet Buzulu" olarak bilinen dev buzulun sıcak su akıntılarına maruz kaldığı belirlendi. Eğer bu buzul tamamen erirse, ABD’nin en büyük kentleri su altında kalabilir.
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