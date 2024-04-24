24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da yılda 3 milyon fidan üretimi! 120 kişilik ekip şehri yeşillendiriyor

Diyarbakır’da yılda 3 milyon fidan üretimi! 120 kişilik ekip şehri yeşillendiriyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2024 16:24
Diyarbakır Orman Müdürlüğüne bağlı Ar-Ge ekibi 120 kişilik personeliyle yılda 3 milyon fidan yetiştiriyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan fidan şefi Mehmet Akış anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı!
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı!
Navigasyon faciası! Sabah arabayı aldı
Navigasyon faciası! Sabah arabayı aldı
Eczaneye silahlı saldırı
Eczaneye silahlı saldırı
Kastamonu’da orman yangını
Kastamonu'da orman yangını
Diyarbakır’da yılda 3 milyon fidan üretimi!
Diyarbakır’da yılda 3 milyon fidan üretimi!
1915 Olaylarının 109. Yılı
1915 Olaylarının 109. Yılı
Teknoloji Müzesi meraklılarını bekliyor
Teknoloji Müzesi meraklılarını bekliyor
Emsal nafaka kararı!
Emsal nafaka kararı!
Akdeniz fokunun ekosistem için önemi ne?
Akdeniz fokunun ekosistem için önemi ne?
husumetlisinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
husumetlisinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Tahtaları söküp saldırdığı ağaçla kavga etti
Tahtaları söküp saldırdığı ağaçla kavga etti
Daha Fazla Video Göster