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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Dedektör köpekler işbaşında!

DHA
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Giriş: 13.03.2022 11:53
Güncelleme:13.03.2022 11:53
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpeklerİ “Risko” ve “Çiko”'nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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