13 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Dedektör köpekler işbaşında!
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpeklerİ “Risko” ve “Çiko”'nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.