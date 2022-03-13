Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Dedektör köpekler işbaşında!

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpeklerİ “Risko” ve “Çiko”'nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.