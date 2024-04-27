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Diyarbakır'da İtalyan grubu hedef alan hırsızlara 'rötar' operasyonu: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 17:19
Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen İtalyan gruptan birinin telefonunu çalan hırsızlar, hatıra için çekilen videodan tespit edildi. Düzenlenen 'rötar' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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