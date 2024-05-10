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Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 14:18
Mersin polisi, defalarca hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheliyi tespit edip yakalayarak tutuklanmasını sağladı.
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