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Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 14:52
Seyir halindeki bir motosikletli köprü üzerinde ön kaldırarak ilerledi. Köprü trafiğini tehlikeye sokan trafikteki tehlikeli hareketler başka bir sürücü tarafından kamerayla kayıt altına alındı.
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada
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