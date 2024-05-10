10 Mayıs 2024, Cuma
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Kedi ile kangalın dostluğu tebessüm ettirdi
Elazığ merkeze bağlı Nuralı köyünde kangal cinsi bir köpek ve kedinin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedinin, köpeğin yanına uzanıp yatması ve oynaması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcak havanın tadını çıkararak oynayan kedi ve köpeğin dostluğu ise görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.