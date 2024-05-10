Kızına ve kendisine saldıran 4 köpeği vurarak telef etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir baba, 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden 4'ünü silahla vurarak telef etti. Gözaltına alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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