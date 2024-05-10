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Balıkesir'de pancar kavgasında silahlar çekildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 14:24
Güncelleme:10.05.2024 14:28
Balıkesir'de bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen silahlı kavganın pancar ekiminden doğan borç yüzünden meydana geldiği iddia edildi.
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