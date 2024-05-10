10 Mayıs 2024, Cuma
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Pendik'te kadın sürücüler kavga etti, tekmeler havada uçuştu
Pendik'te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.