Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'ın arkadaşı konuştu: "Kadın düşkünlüğü vardı!" Öldürüldü mü?

Müge Anlı programında izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için stüdyoya geldi. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Yayına bağlanan izleyiciler, Emine'nin Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ile ilişkisi olduğunu söyledi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...