10 Mayıs 2024, Cuma
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Bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına döndürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritte seyir halindeyken bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girerek takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.