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Yalova kıyılarında 2 su samuru görüntülendi

İHA
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Giriş: 10.05.2024 15:57
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi kıyısında nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan 2 su samuru bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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