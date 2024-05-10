AK Parti “Filistinli anneler” için toplandı

AK Parti Kadın Kolları, Anneler Günü nedeniyle Filistinli anneler için toplandı. Yurdun dört bir yanında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylem, 14 Mayıs'a kadar sürecek.

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