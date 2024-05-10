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AK Parti “Filistinli anneler” için toplandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 14:33
AK Parti Kadın Kolları, Anneler Günü nedeniyle Filistinli anneler için toplandı. Yurdun dört bir yanında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylem, 14 Mayıs'a kadar sürecek.
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