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Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 16:26
Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.
Dilan Polat, sağlık durumu Adli Tıp Kurumu’nda
Dilan Polat, sağlık durumu Adli Tıp Kurumu'nda
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