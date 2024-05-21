21 Mayıs 2024, Salı
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Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek
Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.