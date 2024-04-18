18 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Dikkat! Zayıflama iğnesi öldürebilir
Kilo fazlaları olanların son dönemde rağbet ettikleri tehlikeli bir yöntem var. Zayıflama iğnesi... Pek çok yabancı ünlünün, kullanıp zayıfladığı iddiasıyla piyasaya sürüldü. Resmi satışı yok ama karaborsadan ve özellikle de WhatsApp gruplarından temin edilebiliyor. Ancak, aslen diyabet ilacı olarak ortaya çıkan iğne bilinçsiz kullanımlarda ölüme kadar götürebiliyor.