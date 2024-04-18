Dikkat! Zayıflama iğnesi öldürebilir

Kilo fazlaları olanların son dönemde rağbet ettikleri tehlikeli bir yöntem var. Zayıflama iğnesi... Pek çok yabancı ünlünün, kullanıp zayıfladığı iddiasıyla piyasaya sürüldü. Resmi satışı yok ama karaborsadan ve özellikle de WhatsApp gruplarından temin edilebiliyor. Ancak, aslen diyabet ilacı olarak ortaya çıkan iğne bilinçsiz kullanımlarda ölüme kadar götürebiliyor.

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