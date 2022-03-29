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Detektör ile anakonda avı kamerada! Dakikalarca kazdıkları delikten 200 kiloluk dev anakonda çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 12:08
Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da video içeriği üreten bazı gençler görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.
Detektör ile anakonda avı kamerada!
Detektör ile anakonda avı kamerada!
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