Deprem konutları yükseliyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ilde mücbir sebep nedeniyle vergi mükelleflerin borçları yeniden yapılandırıldı. Diğer yandan, deprem bölgesinde konutların inşaası tüm hızıyla devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kahramanmaraş'tan son durumu aktardı.