23 Kasım 2022, Çarşamba
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Deprem anında panikle camdan atladı o anlar kamerada!
Sabaha karşı 04.09’da meydana gelen Düzce merkezli 6.0 şiddetinde depremde panikleyen üniversite öğrencisi pencereden aşağıya düştü. Düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Üniversite öğrencisi depreme uykuda yakalandığını ve panik anında evinin penceresini kapı zannederek aşağı düştüğünü dile getirdi.