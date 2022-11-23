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Deprem anında panikle camdan atladı o anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2022 11:35
Sabaha karşı 04.09’da meydana gelen Düzce merkezli 6.0 şiddetinde depremde panikleyen üniversite öğrencisi pencereden aşağıya düştü. Düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Üniversite öğrencisi depreme uykuda yakalandığını ve panik anında evinin penceresini kapı zannederek aşağı düştüğünü dile getirdi.
Deprem anında panikle camdan atladı!
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