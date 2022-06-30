Denizli’de şoke eden olay! Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yapmış

Denizli'de bir kişi bankadan çıktıktan sonra içinde bir miktar ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantası 24 yaşındaki Eyüp Çelik tarafından çalındı. Yakalanıp tutuklanan kapkaççının polisteki ifadesi pes dedirtti. Çelik, Adana'dan 35 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için geldiğini ve 650 lira kayıt parası verdiğini söyledi. Yarışmayı kazanamayan Çelik, parasız kaldığı için kapkaç yapmış.