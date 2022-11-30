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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

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Giriş: 30.11.2022 08:33
Son dakika haberi... Denizli'de kan donduran cinayet! Tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu. .
Karısının başını keserek öldürdü
Karısının başını keserek öldürdü
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