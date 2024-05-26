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Denize giren 19 yaşındaki genç kayboldu! Ekipler genci bulmak için seferber oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 17:52
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren 3 üniversite öğrencisinden biri dalgaların arasında kaybolurken diğerleri kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı.
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